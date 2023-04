Os duques de Sussex estiveram, esta segunda-feira à noite, no jogo dos Los Angeles Lakers contra os Memphis Grizzlies na Crypto.com Arena de Los Angeles, na Califórnia, e rapidamente se tornaram no centro das atenções.

A presença de Harry e Meghan acontece poucos dias depois do duque de Sussex ter confirmado que vai estar presente na coroação do pai, Carlos III, no Reino Unido, enquanto Meghan Markle fica na Califórnia com os filhos.

Ao contrário do que normalmente acontece com as celebridades, o príncipe Harry e Meghan Markle não viram o jogo junto ao campo, mas sim num lugar mais privado. No entanto, isso não os impediu de ser apanhados pela "Kiss Cam", a famosa câmara que escolhe casais do público para que se beijem.

Um momento que acabou partilhado nas redes sociais da NBA.

A presença do príncipe Harry na coroação será a primeira vez que estará em público junto da família real depois de, durante a promoção do livro de memórias, não se ter comprometido com a presença no evento.

Isto porque, quer durante o documentário da Netflix, quer no livro de memórias, Harry acusou a família real de ter feito "jogo sujo" contra ele e a mulher e de ter revelado que o irmão o terá agredido fisicamente numa discussão em 2019, na Nottingham Cottage, depois de terem discordado sobre Meghan Markle. As acusações não parecem ajudar a qualquer clima de reconciliação entre os diversos membros da família real.

O casal Sussex recebeu o convite para a coroação depois de ter sido informado que teria de desocupar a Frogmore Cottage, a residência oficial que mantinham no Reino Unido e que está localizada nos jardins do Castelo de Windsor. Harry e Megham vivem com os filhos Archie e Lilibet na Califórnia, mas estavam autorizados a utilizar aquela casa como residência oficial, pelo menos durante o reinado de Isabel II, cenário que mudou com a chegada de Carlos III ao trono.

A informação da saída da residência foi confirmada por uma porta-voz da fundação Archewell, mas o Palácio de Buckingham não comentou o assunto, por se tratar de uma questão familiar.

A cerimónia de coroação do rei Carlos III e da rainha consorte Camilla vai decorrer a 6 de maio de 2023, na abadia de Westminster, em Londres. Os britânicos vão ter direito a um fim de semana prolongado para festejar os novos reis, que contará não só com a cerimónia, mas também com um concerto e ações de voluntariado.

Apesar da divulgação do programa das festas, a lista de convidados para a cerimónia ainda não foi divulgada. O irmão da princesa Diana já afirmou, em entrevista ao podcast da Times Radio "Off Air", que não espera ser convidado para a cerimónia.