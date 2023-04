O Príncipe Harry vai marcar presença na coroação de Carlos III, anunciou o Palácio de Buckingham em comunicado, frisando que a Duquesa de Sussex, Meghan Markle, e os seus filhos, Archie e Lilibet, vão permanecer nos Estados Unidos.

"O Palácio de Buckingham tem o prazer de confirmar que o Duque de Sussex irá assistir ao Serviço de Coroação na Abadia de Westminster no dia 6 de maio. A Duquesa de Sussex permanecerá na Califórnia com o Príncipe Archie e a Princesa Lilibet", pode ler-se no comunicado, citado pela imprensa britânica.