Reis da Jordânia casam herdeiro do trono com arquiteta saudita: "Rajwa é a resposta perfeita a todas as minhas orações"

As ruas de Amman, a capital da Jordânia, já estão engalanadas com as bandeiras do país e fotografias do príncipe herdeiro Hussein bin Abdullah, que esta quinta-feira se casa com a namorada de longa data, a arquiteta saudita Rajwa Al Saif. O evento já é tido como um dos mais importantes na Jordânia em quase três décadas.

O casamento vai ter lugar no Palácio Zahran, na capital, menos de três meses após o casamento da irmã mais nova do noivo, a princesa Iman, que se casou com Jameel Alexander Thermiótis, em março. Foi também no Palácio de Zahran que se casaram os reis Abdullah e Rania, em 1993.

“A cerimónia do casamento de Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro Hussein e da Sra. Rajwa Khalid Al Saif será no Palácio de Zahran e o cortejo da boda seguirá para o Palácio de Al Husseiniya. No Palácio de Al Husseiniya decorrerá um banquete e haverá uma receção à porta fechada e um banquete para os órgãos de comunicação”, avançava a Casa Real, em comunicado, há cerca de três semanas.

De acordo com Muntaha Abdullat, especialista na família real jordana e antigo chefe do departamento de documentação do palácio real, citado pela imprensa internacional, o casamento do príncipe herdeiro “será importante na história da Jordânia". "É a primeira vez que um rei organiza um casamento para o seu filho enquanto o noivo filho é o príncipe herdeiro", explica.

O noivo

O príncipe Hussein bin Abdullah nasceu a 28 de junho de 1994. Foi nomeado príncipe herdeiro, por decreto real, a 2 de julho de 2009.

É o mais velho dos quatro filhos do rei Abdullah II e da rainha Rania. Tem mais duas irmãs, a princesa Iman, de 26 anos, que casou a 12 de março deste ano, e a princesa Salma, de 22 anos, e um irmão, o príncipe Hashem, de 18 anos.

Herdou o nome do avô, o rei Hussein bin Talal, que recebeu a coroa em 1952 e esteve à frente dos destinos da Jordânia durante quase cinco décadas.

Depois de ter completado os estudos secundários na Jordânia, Hussein foi estudar para os Estados Unidos, onde se graduou, em 2016, em História Internacional pela Georgetown University, em Washington.

Seguindo a tradição familiar, frequentou a prestigiada Royal Military Academy Sandhurst, no Reino Unido, onde se formou em 2017.

Príncipe Hussein com militares do Exército do Rei da Jordânia (Reprodução Instagram)

Acompanha o pai em várias visitas oficiais, incluindo a recente visita ao Japão, em abril. “O rei está a preparar o príncipe há anos”, sublinha o antigo ministro jordano da Informação Samih Al-Maaytah, em declaração à Arab News.

“O príncipe participa de todas as reuniões importantes de sua majestade com líderes mundiais nas Nações Unidas, na Europa e em conferências internacionais e árabes. Está a ser treinado diretamente pelo rei”, acrescenta.

Em abril de 2015, tinha apenas 20 anos quando presidiu a uma sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tratou-se de debate aberto sobre o papel da juventude nos esforços para combater o extremismo violento e promover a paz. Em 2017, discursou na Assembleia Geral da ONU em 2017, tecendo fortes críticas à militarização no Médio Oriente.

A sua relação com o povo é classificada como “ativa e dinâmica e muito próxima da juventude”. Gere a Crown Prince Foundation, que promove a educação e iniciativas para beneficiar os jovens na Jordânia.

Fundou também a Iniciativa Masar, para incentivar os jovens a interessarem-se pela área da tecnologia espacial, e o projeto “Audição sem Fronteiras”, que fornece implantes cocleares para crianças surdas.

A noiva

Hussein conheceu a noiva “através de um velho amigo de escola”, como o próprio revelou recentemente, num evento organizado pela Crown Prince Foundation, em Amman: "Considero-me um sortudo porque não é todos os dias que se conhece alguém como a Rajwa."

Rajwa Al Saif pertence à família do rei da Arábia Saudita. Nasceu em Riade, a 28 de abril de 1994, e é a filha mais nova do empresário Khalid al-Saif e de Azza al-Sudairi, que pertence à família do rei Salman da Arábia Saudita.

Formou-se em arquitetura, em 2017, na universidade de Syracuse, em Nova Iorque. Frequentou o Fashion Institute of Design and Merchandising, em Los Angeles, onde obteve um mestrado em Visual Communications, em 2019. Ainda nos Estados Unidos, estagiou num atelier de arquitetura. Quando regressou a Riade, foi trabalhar no estúdio de design Designlab Experience.

Rajwa tem sido comparada no estilo à futura sogra (Reprodução Instagram)

Rajwa tem sido frequentemente comparada à futura sogra, a rainha Rania que, aos 52 anos, continua a ser uma das mulheres mais elegantes do mundo.

O estilo de ambas combina os valores tradicionais árabes com a influência do mundo ocidental. Rajwa tem ainda o cuidado de combinar peças luxuosas com outras de custo acessível. Além das roupas, Rajwa e Rania optam por penteados semelhantes.

A “despedida de solteira”

Antes do grande dia, teve lugar a 22 de maio a festa de henna pré-casamento, que a rainha Rania da Jordânia organizou para a futura nora. À falta de melhor comparação, a festa de henna é o equivalente à despedida de solteira na cultura ocidental.

No Madareb Bani Hashem do Tribunal Real Hachemita juntaram-se mais de 600 amigas e mulheres da família da noiva e do noivo, que cantaram, dançaram, professaram desejos de boa sorte e decoraram as mãos com desenhos de henna.

Na sua página do Instagram, a Rainha da Jordânia postou várias fotografias da festa e até um vídeo que reúne as melhores imagens da festa.

A rainha fez um discurso que comoveu a futura nora. Rania deu as boas-vindas aos convidados e agradeceu a presença de todos: “Hoje é um dia especial para nós e para toda a nossa família jordaniana: a nossa alegria é a mesma… perto ou longe, vocês estão todos nos nossos corações hoje."

“Finalmente tenho uma nora. Perante Deus, Rajwa é a minha esperança para o príncipe Hussein, a minha primeira alegria, o meu filho mais velho. Sempre sonhei vê-lo noivo. (…) Nunca esquecerei o quão felizes nos sentimos, Sua Majestade e eu, quando Hussein nos disse que queria casar-se com Rajwa. Ela é a resposta perfeita a todas as minhas orações", disse a rainha.

“Como qualquer mãe, sonho há muito com o dia deste casamento. Hussein é também vosso filho e vocês são a família dele. Este é também o vosso casamento”, disse Rania aos convidados da festa.

O discurso de Rania comoveu a futura nora (Reprodução Instagram)

Rajwa vestiu uma criação da estilista saudita Honayda Serafi, a favorita das celebridades. Um vestido branco com véu, bordado a ouro e especialmente desenhado para a ocasião, que ostentava formas simbólicas, como os sete versículos do capítulo de abertura do Alcorão, as sete montanhas de Amã e a estrela de sete pontas da bandeira nacional da Jordânia.

No fim da festa, drones que sobrevoaram Amman formaram uma coroa no céu.

Os convidados

A televisão estatal jordana avança que vão estar presentes na cerimónia chefes de Estado e membros de várias famílias reais de todo o mundo. Alguns, já estão na Jordânia.

Os Estados Unidos vão fazer-se representar pela primeira-dama, Jill Biden. Os Países Baixos vão fazer-se representar pelo próprio rei.

Sabe-se que Felipe e Letícia de Espanha não vão estar presentes e vão ser representados pelos reis eméritos Juan Carlos e Sofía. Felipe e Letizia têm inúmeros compromissos que os impedem de viajar para a Jordânia.