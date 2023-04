Já é tradição. Na véspera do aniversário dos filhos dos príncipes de Gales, surgem nas redes oficiais do casal real fotografias dos príncipes para assinalar a data. E este sábado não foi exceção.

Pouco faltava para as 22:30 quando surgiram as novas fotos do príncipe Louis que, este domingo, celebra o quinto aniversário.

Nas imagens Louis, o caçula dos também duques da Cornualha, surge em Windsor no início deste mês. Numa das fotografias, Louis é transportado num carrinho de mão pela mãe.

As fotografias foram tiradas por Millie Pilkington, fotógrafa responsável pelas fotografias privadas do casamento de William e Kate.

