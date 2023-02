Três anos depois, William e Kate, os príncipes de Gales, voltaram aos BAFTA, os prémios do cinema no Reino Unido, e o seu regresso foi marcado pelos sorrisos e descontração na passadeira vermelha na chegada ao Royal Festival Hall.

A (também) duquesa da Cornualha optou por reciclar um vestido que tinha usado naqueles mesmos prémios em 2019, um vestido branco ao qual retirou o acessório floral e acrescentou um drapeado de tecido branco. Além disso, Kate acrescentou ainda umas luvas pretas compridas e escolheu uns brincos da Zara (vendidos em Portugal por 15,95€) para completar o look.

A noite dedicada ao cinema teve vários momentos marcantes - a homenagem de Helen Mirren à rainha Isabel II foi um deles - mas aquele que mais atenção gerou aconteceu logo na passadeira vermelha, aquando a chegada do casal real.

A interação descontraída entre o casal real captou a atenção dos fãs que aguardavam pacientemente a chegada de William e Kate e, segundo escreve a revista Hello, a princesa de Gales terá mesmo tido um "momento atrevido" que surpreendeu quem a observava.

Isto porque, segundo os vídeos nas redes sociais, Kate parece dar uma palmada no traseiro do marido quando os dois entram na passadeira vermelha. O momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais com muitos utilizadores a questionarem se "estavam a ver bem".

O príncipe William é presidente da Academia Britânica de Cinema e Televisão desde 2010 e, durante a cerimónia, disse aos responsáveis pelos BAFTA que estavam a fazer um "ótimo trabalho" pela indústria.

Os duques assistiram também ao momento em que Helen Mirren, que deu vida à rainha Isabel II no cinema em 2006, prestou homenagem à falecida monarca e agradeceu o seu apoio à Academia.

"O cinema no seu melhor faz o que Sua Majestade fez sem esforço - reúne-nos e une-nos através de uma história. Vossa Majestade, Vossa Majestade foi a estrela principal da nossa nação", afirmou Helen Mirren perante um príncipe de Gales visivelmente emocionado.

A cerimónia dos BAFTA realizou-se este domingo no Royal Festival Hall, em Londres. Ao longo da noite, dois filmes disputaram os prémios principais: "Os Espíritos de Insherin", de Martin McDonagh, e o filme alemão "A Oeste Nada de Novo", de Edward Berger. Mas, no final, o grande vencedor foi mesmo o filme sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi eleito o melhor filme de 2022, além de receber os prémios de realização, melhor filme em língua não inglesa e argumento adaptado.