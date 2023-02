Várias fotografias do príncipe William com os pais - os então príncipes de Gales - que nunca tinha sido tornadas públicas foram divulgadas pela primeira vez, cerca de 40 anos depois de terem sido tiradas.

As imagens foram divulgadas em exclusivo pelo jornal The Mirror, esta quarta-feira, e mostram o pequeno príncipe William em setembro de 1982, em Balmoral, ao colo do então príncipe Carlos e da princesa Diana.

As fotografias foram tiradas por Baron King, um empresário da British Airways e amigo da família real, que agora decidiu colocar as fotografias a leilão na Willingham Auctions em Cambridgeshire. Quer as imagens quer os negativos das mesmas serão leiloados no dia 4 de março às 10:00.

Desconhece-se o preço base da licitação, apesar dos peritos preverem que a coleção de 22 fotografias seja vendida por dezenas de milhares de libras.

"Ao longo dos anos, muitas fotografias foram tiradas à princesa Diana, mas estas oferecem uma visão realmente pessoal. A coleção de fotografias é realmente única, nunca existirá outro conjunto de fotografias como esta. A fotografia do rei Carlos a segurar o William é uma fotografia tão espantosa, na qual ele parece um pai tão orgulhoso e feliz. Nas fotografias, Diana, Carlos e William parecem um grupo familiar completo. Vêem-se muitas fotos na imprensa, mas estas não são nada parecidas. Eles estão a ser fotografados como pessoas normais, o que para a realeza é uma experiência incrível de se ver. Como leiloeiros, somos apenas depositários dos artigos durante um curto período de tempo e é muito emocionante tê-los aqui. Está realmente a causar um grande interesse", afirmou Stephen Drake, da Willingham Auctions, ao jornal.

Para além das fotografias de William com os pais, há ainda imagens de uma jovem princesa Diana sozinha, assim como de Carlos III com a mãe, a rainha Isabel II.

Apesar do jornal britânico ter tido acesso às imagens, no site da leiloeira as imagens não estão disponíveis, mas nas redes sociais as contas de fãs dos atuais príncipes de Gales não tardaram a divulgar as mesmas.

