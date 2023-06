William: "A minha mãe introduziu-me na causa dos sem-abrigo desde muito jovem e estou muito contente por ela o ter feito"

Na sua primeira entrevista como Príncipe de Gales, William disse ao Sunday Times que tem estado a pensar na altura ideal para levar os seus filhos, o Príncipe George, o Príncipe Louis e a Princesa Charlotte, a um centro de acolhimento para sem-abrigo, tal como fez a sua mãe quando tinha apenas 11 anos. O herdeiro ao trono disse que os seu filhos "definitivamente serão expostos" à falta de habitação, enquanto ele se prepara para lançar um novo projeto sobre o assunto.

"Quando estávamos em Londres, a conduzir de um lado para o outro, costumávamos ver pessoas sentadas do lado de fora dos supermercados e conversávamos sobre isso. Eu dizia às crianças: 'Por que estão aí? O que está a acontecer?' Acho que é do interesse de todos nós, é a coisa certa a fazer, expor as crianças, no momento certo, no diálogo certo, para que tenham um entendimento", descreve no decorrer da entrevista.“Eles vão crescer a saber que, na verdade, alguns de nós somos muito afortunados, outros precisam um pouco de ajuda e outros, ainda, podem fazer mais para ajudá-los a melhorar as suas vidas”, acrescentou.

O príncipe estará assim a seguir os passos da sua mãe, Diana, princesa de Gales, que o levou em 1993 a visitar um abrigo gerido pelo The Passage, uma organização de caridade da qual ele é agora figura central.

"A minha mãe introduziu-me na causa dos sem-abrigo desde muito jovem e estou muito contente por ela o ter feito", contou William ao recordar a experiência.

No final deste mês, o príncipe de Gales irá lançar "um projeto realmente grande" da instituição de caridade a Royal Foundation. Esta será a sua primeira intervenção significativa como herdeiro do trono.“É stressante. Mas estou muito animado. Estive à espera do momento certo para fazer isto.”, admite ao jornal.

William diz estar particularmente preocupado com a situação dos jovens sem-abrigo e que parte do seu projeto será sobre a prevenção disso mesmo. Ou seja, que os mais jovens cheguem à rua.

De acordo com os dados mais recentes citados pelas autoridades, o número de jovens entre os 16 e os 24 anos sem-abrigo ou em risco de o serem era de 122.000. "Para mim, 122.000 é um número demasiado elevado", afirmou. "Precisamos de nos antecipar para impedir que isto se torne cada vez mais comum".

O príncipe revelou também que existem planos de habitação social no Ducado da Cornualha - uma propriedade sua, que foi dada pelo pai. "Não sou especialista em políticas, mas pressiono onde posso”, revela.

William falou ao jornal depois de ter inaugurado um projeto de caridade para os sem-abrigo, destinado a jovens que trabalham ou fazem estágios e que precisam de ajuda para encontrar habitação a preços acessíveis.