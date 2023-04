A rainha Isabel II faria esta sexta-feira 97 anos. A data, que nunca foi o dia em que festejou o aniversário publicamente - os festejos aconteciam em junho, no Trooping The Colour - não foi esquecida pela família real, que nas redes sociais assinalou o dia ao divulgar duas imagens da soberana - que morreu a 8 de setembro de 2022.

Os príncipes de Gales divulgaram uma foto da rainha Isabel II com quase todos os bisnetos, tirada durante o verão passado, em Balmoral. Na foto, a monarca aparece sentada no sofá rodeada pelos príncipes George, Charlotte e Louis, Lady Louise Mountbatten-Windsor, James, conde de Wessex, Lena Tindall, Isla Phillips, Mia Tindall, Lucas Tindall e Savannah Phillips.

Os grandes ausentes da fotografia são os príncipes Archie e Lilibet, que vivem na Califórnia com os pais, os duques de Sussex.

"Hoje teria sido o 97º aniversário de sua Majestade a rainha Isabel II. Esta fotografia - mostrando-a com alguns dos seus netos e bisnetos - foi tirada em Balmoral no verão passado", lê-se na legenda.

Também na página da família real foi divulgada uma imagem da monarca para recordar "a incrível vida e legado" dda rainha.

Today we remember the incredible life and legacy of Her Majesty Queen Elizabeth II, on what would have been her 97th birthday. pic.twitter.com/yXHV0QVzUu