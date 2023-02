Uma advogada foi detida pelos guardas prisionais do Estabelecimento Prisional de Caxias, em Oeiras, quando tentou entrar na cadeia com droga, apurou a TVI/CNN Portugal.

Ao passar os seus pertences pelo raio-X não foram detetados objetos suspeitos. No entanto, quando passou pelo detetor de metais, a advogada deixou cair um embrulho do bolso. Confrontada com a descoberta, acabou por entregar mais um embrulho, sendo apreendidos 45 gramas de haxixe.

O produto estupefaciente seria para entregar a clientes detidos neste estabelecimento prisional.

A advogada está sob a custódia da Polícia de Segurança Pública (PSP), que fez revista por desnudamento e encontrou mais droga.