O homem de 80 anos detido em Ponte de Lima por abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, uma mulher de 55 anos, vai aguardar o desenrolar do inquérito em prisão preventiva, divulgou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado divulgado na página oficial da PJ na Internet, consultado pela agência Lusa, o homem foi detido por estar “fortemente indiciado pela prática de, pelo menos, cinco crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, todos agravados”.

"O suspeito já havia sido condenado e cumprido pena de prisão pelo mesmo ilícito, praticado sobre a mesma vítima”, refere a PJ.

A detenção do homem, efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ de Braga, deu cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pelo Ministério Público/ Departamento Central de Investigação e Ação Penal, (DIAP) de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

Segundo a PJ, “os abusos” ocorreram nos passados dias 9 e 11, “sobre uma mulher, com 55 anos de idade, residente na mesma freguesia e concelho que o suspeito, aproveitando-se este da notória incapacidade da vítima em lhe opor resistência e de se autodeterminar sexualmente”.

Após ter sido presente à autoridade judiciária, o homem viu ser-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.