Um homem, de 31 anos, ficou em prisão preventiva por ser suspeito de ter morto outro à facada, em dezembro, no exterior de um café do concelho de Sintra, divulgou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Os factos ocorreram na noite de 29 de dezembro, num café do Cacém, distrito de Lisboa, tendo a vítima, um homem de 52 anos, sido esfaqueada na zona do coração e o óbito confirmado no local, segundo referiu na altura à agência Lusa fonte do comando-geral da PSP.

Em comunicado divulgado hoje, a PJ indica que “as diligências de investigação desenvolvidas permitiram a recolha de consistente suporte probatório, contra o suspeito, que, entretanto, se ausentara para França, após os factos”.

O detido já foi presente às autoridades judiciárias que lhe aplicaram a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa.

“As circunstâncias criminosas então ocorridas mereceram enorme censurabilidade social e desencadearam um forte sentimento de insegurança, pelo facto de terem ocorrido na via pública, sem que tivesse existido qualquer ação da vítima para com o agressor”, é sublinhado a nota.