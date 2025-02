Jovem detido em Oeiras por roubos agravados, posse de arma e abuso de cartões

Suspeito de abusar sexualmente de dois menores do próprio círculo familiar é detido em Faro

Um jovem foi detido na zona de Oeiras, por suspeita de três crimes de roubo agravado, um de detenção de arma proibida e dois de abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento.

Segundo informação divulgada esta terça-feira pelo Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), a detenção do jovem, de 22 anos, ocorreu no sábado, pela Divisão Policial de Oeiras, no distrito de Lisboa, através da emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito por Autoridade de Polícia Criminal.

“Ao suspeito já havia sido emanado um mandado de detenção, em maio de 2024, sendo que o mesmo havia fugido para fora do país, a fim de se escapar” ao cumprimento desse mandado, informa a PSP, acrescentando que foi apurado que o suspeito entrara em território nacional em dezembro de 2024, “tendo sido desencadeadas diligências no sentido de apurar o seu paradeiro e concretizada a sua intercetação”.

A PSP adianta que o suspeito, “na companhia de um amigo, nos anos de 2022 e 2023, abordava jovens, principalmente no interior de transportes públicos, perpetrando os roubos e apropriando-se dos telemóveis das vítimas”.

“Já ao utilizar o telemóvel das vítimas, através de plataformas de entrega de refeições e de viagens, nomeadamente Bolt e Uber, o suspeito procedia de forma indevida e não autorizada para tal, ao uso do cartão bancário da vítima que se encontrava associado às aplicações para efetuar viagem ou encomendar refeições”, especifica o comunicado do Cometlis, acrescentando que ”com recurso a um dos telemóveis subtraídos, o suspeito tirou várias fotografias de si mesmo, nas quais fazia poses com uma arma proibida, nomeadamente uma arma de fogo, bem como várias munições”.

Após a detenção, “foi recolhida prova que indiciava o suspeito como o autor dos crimes”.

Presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.