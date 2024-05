Prisão preventiva para o líder do grupo de suspeitos detidos pela PSP do Porto

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto aplicou esta quarta-feira a medida de prisão preventiva ao líder do grupo de três pessoas detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por suspeita de tráfico de droga, revelou à Lusa fonte do processo.

Os outros dois suspeitos ficaram com a obrigação de apresentações na esquadra de polícia da sua área de residência, acrescentou a fonte.

Na terça-feira, a PSP revelou que em resultado da operação que decorreu no fim de semana em Gondomar e na Maia, no distrito do Porto, apreendeu quase 602 mil euros, admitindo poder ser uma das maiores verificadas na região, e fez três detidos.

Em conferência de imprensa na sede da Divisão de Investigação Criminal do Porto da PSP, para além dos 601.905 euros apreendidos, foi revelada a apreensão de 4.391 doses de cocaína, 546 de liamba, 158 de haxixe e 206 de MDMA.