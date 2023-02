Um recluso do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo agrediu esta sexta-feira um guarda prisional com um soco, apurou a TVI/CNN Portugal. O incidente ocorreu após má conduta na escola fora da zona prisional que fez com que o agressor tivesse de ser encaminhado para o respetivo pavilhão.

No trajeto, o recluso não estava a ser cooperante com o guarda, recusando-se a ir para a zona prisional e, a determinada altura, partiu para a violência esmurrando na boca o guarda.

A vítima foi encaminhada para o hospital. Contactado pela TVI/ CNN Portugal, Frederico Morais, dirigente do sindicato nacional Corpo Guarda Prisional refere que “mais uma vez o sindicato está preocupado com as agressões a guardas prisionais, que infelizmente têm sido constantes”. O dirigente acrescenta que o facto de “não haver consequências criminais torna estas situações vulgares”.

O sindicato, reforça Frederico Morais, “irá até às últimas consequências para defender os guardas prisionais”.