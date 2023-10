“Não há pressa nenhuma": pilotos aplaudem veto de Marcelo ao diploma para a privatização da TAP

Marcelo devolve ao Governo diploma sobre a privatização da TAP. Costa vai "ponderar" sobre as "preocupações" do Presidente

O presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) disse esta sexta-feira que concorda com o veto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao decreto de reprivatização da TAP, apontando a “falta de transparência” do processo.

Em declarações à Lusa, Tiago Faria Lopes referiu que o Presidente da República foi o único que “teve consciência” e “decência”, apontando os lucros “históricos” da companhia este ano.

“Não há pressa nenhuma em privatizar a companhia”, disse o líder sindical, lembrando ainda que a TAP tem o compromisso de devolver o valor das ajudas públicas que recebeu nos últimos anos.

Além disso, destacou, “há muita falta de transparência neste decreto-lei”, indicando ainda a limitação de compradores e destacando que “por vezes, a melhor oferta de dinheiro não significa a melhor oferta para o futuro da TAP”.

“Foi um caderno de encargos com pouca transparência”, destacou.