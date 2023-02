O presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou esta segunda-feira que o primeiro-ministro e o ministro das Finanças devem pedir “desculpa aos portugueses" por “terem injetado mais de três mil milhões de euros” na TAP.

“Sinceramente, é preciso que o doutor Fernando Medina e o doutor António Costa peçam desculpa aos portugueses e possam assumir a responsabilidade de terem injetado mais de três mil milhões de euros do nosso dinheiro, que deixou de ser aproveitado para outras infraestruturas, para outros investimentos, para salvar a companhia que eles próprios quiseram nacionalizar. Portanto, a mim, pessoalmente, [a privatização da TAP] não me surpreende, porque eu nunca tive dúvidas”, disse hoje o presidente do PSD aos jornalistas, na Guarda, onde se encontra no âmbito da iniciativa “Sentir Portugal”, antes de iniciar uma reunião com o movimento Acreditar.

Luís Montenegro reagiu ao anúncio, feito em Madrid, Espanha, pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, sobre o processo de privatização da companhia aérea TAP, que irá "em breve" ao Conselho de Ministros.

"Espero poder em breve apresentar ao Conselho de Ministros o arranque do processo de privatização da TAP", disse o ministro, em Madrid, numa conferência de imprensa ao lado da ministra dos Assuntos Económicos de Espanha, Nadia Calviño.

Sobre o anúncio de Fernando Medina, o líder do PSD disse que “isso deve ser uma grande surpresa é para os portugueses”.

E justificou: “Hoje, quer-se passar uma esponja numa realidade que os portugueses conhecem bem. Em 2016 a companhia aérea TAP estava num processo de privatização. A maior parte do capital já era privado, e a ideia era que esse processo se fosse desenvolvendo até à totalidade do capital da TAP ser privado”

“Tivemos um Governo, apoiado pelo ministro Fernando Medina, que na altura era presidente da Câmara de Lisboa, liderado pelo doutor António Costa, que ainda é o mesmo primeiro-ministro que hoje exerce funções, que quis nacionalizar, primeiro parte e, depois a totalidade do capital da TAP. Para, quase sete anos depois, vir concluir que afinal de contas era melhor, ou é melhor, privatizar o capital da TAP”, disse.

O líder social-democrata referiu que, na sua opinião, “o futuro da TAP é ser privada. O futuro da companhia Aérea Portuguesa é poder estar no mercado, com certeza cumprir o interesse estratégico do país, mas atuar como uma empresa privada”.

“Quem teve dúvidas, quem anda aqui aos solavancos, quem anda aqui aos ziguezagues, é o doutor António Costa, o doutor Fernando Medina e, já agora, também o doutor Pedro Nuno Santos, que foi um ministro com especiais responsabilidades neste caso, e até o doutor Pedro Marques, que, convém não esquecer, é deputado no Parlamento Europeu, e foi o anterior ministro das Infraestruturas que esteve na origem dessa decisão”, declarou.

E continuou: “Ou seja, esta equipa socialista mostra a sua incompetência, mostra que não sabe bem para onde é que quer ir e não tem a humildade de assumir a responsabilidade”.

"Peçam desculpa e nós podemos então olhar para o futuro da TAP como deve ser, e infelizmente, perdendo sete anos da nossa vida e perdendo também mais de três mil milhões de euros”, rematou Montenegro.