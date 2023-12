Processo Marquês. Decisão da Relação sobre crimes de corrupção de José Sócrates adiada para o final de janeiro

O Tribunal da Relação de Lisboa só deverá decidir no final de janeiro do próximo ano sobre o recurso do Ministério Público relativamente à decisão instrutória de Ivo Rosa que decidiu, em abril de 2021, arquivar grande parte dos crimes - incluindo os de corrupção - que o Ministério Público imputou a José Sócrates na Operação Marquês.

Estava prevista uma decisão para esta quinta-feira, dia 21 de dezembro, mas as magistradas encarregues do caso pediram para que a mesma fosse adiada até concluírem a decisão. Para isso, será necessário que o Conselho Superior de Magistratura autorize o prolongamento do estatuto de exclusividade das juízas desembargadoras Raquel Lima, Micaela Rodrigues e Madalena Caldeira.

Tal decisão deverá ser tomada esta quarta-feira em reunião de assuntos gerais, segundo apurou a CNN Portugal.

A decisão incidirá sobre o recurso dos procuradores Rosário Teixeira e Vítor Pinto, que pretendem a reposição, praticamente na íntegra, da acusação original de outubro de 2017.

Fica assim prevista a decisão do Tribunal já no mesmo ano em que alguns dos crimes imputados a José Sócrates devem começar a prescrever.

Para além de José Sócrates, a decisão da Relação terá influência sobre a possibilidade de Carlos Santos Silva, Ricardo Salgado, Joaquim Barroca e Diogo Gaspar Ferreira, apontados como alegados corruptores ativos do ex-primeiro-ministro irem, ou não, a julgamento.