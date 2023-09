Sofia viu a inquilina entregar-lhe a casa "destruída", com "fezes e lixo". Levou caso a tribunal, mas foi arquivado porque a "falta de asseio não é punível"

Sofia estranhou quando recebeu a comunicação do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Tinham passado cerca de quatro meses desde que foi chamada à PSP para prestar declarações sobre o que se tinha sucedido num T3 que arrendou, em Benfica, por 400 euros por mês. Aos inspetores, a proprietária, de 54 anos, voltou a contar a história que ainda hoje a atormenta.

Em maio de 2022 decidiu acabar com o contrato que mantinha com a inquilina por esta, durante cerca de dois anos, ter entrado em incumprimento no pagamento das rendas. Enviou-lhe uma carta a expor que até outubro tinha de deixar a casa onde habitava desde 2015. A inquilina concordou e quando se encontraram para a devolução das chaves, Sofia pensou que seria uma boa oportunidade “para fazer uma pequena limpeza, arranjar uns móveis da cozinha” e voltar a colocar a casa a arrendar.

Mas, mesmo antes de abrir a porta de casa, a inquilina pediu-lhe os 200 euros correspondentes ao valor da caução do arrendamento. Sofia comprometeu-se a fazê-lo, mas só após ver o estado da casa. Ao entrar, reparou, no entanto, que o estado do apartamento não se assemelhava minimamente àquele em que o tinha deixado há sete anos. “Não queria acreditar, estava toda vandalizada”. As paredes e o teto tinham dejetos, marcas de lixívia e urina percorriam grande parte do chão de madeira e das paredes brancas, também elas manchadas com óleo e algumas tomadas e interruptores haviam desaparecido. “Não tinha um móvel da cozinha, não tinha nada”.

Naquele momento, lembra-se, tinha duas opções. Ou “engolia o sapo, ou levava o assunto para a Justiça”. “Dada a morosidade da nossa justiça, nunca mais tinha a casa”. “Engoli não um sapo, mas um elefante”, explica, sublinhando que, quando assinaram os papéis da caução, a inquilina “contou as notas uma a uma” à sua frente “duas vezes seguidas”, enquanto a chamava de “má, de ordinária” e “ameaçava bater”.

Como Sofia encontrou a casa após o fim do arrendamento / TVI

Os dias seguintes passou-os a reviver aquele momento, deu-lhe várias vezes vontade de “chorar de raiva”, porque se sentia “incapacitada e sem direitos”. E, nessa reflexão, já tendo na sua posse as chaves de casa, foi aconselhada por advogados a avançar com um processo-crime por danos ao seu património.

Alguns meses depois, em março deste ano, foi chamada à 6.ª esquadra de investigação criminal da PSP, no Forte do Alto do Duque, para prestar declarações, onde, para além de repetir a história, sublinhou que tinha contratado um perito para averiguar o montante que teria de suportar para reabilitar a casa e que o custo que lhe foi apresentada era de cerca de 25 mil euros. “Este orçamento foi com base em estar tudo estragado”, explica, tendo-lhe sido explicado que seria necessário “tirar o estuque para conseguir reparar a parede e pintá-la de novo, colocar um chão novo, novos puxadores, novas portas, porque mandar fazer novas iguais às que foram destruídas seria impossível”.

Com o apartamento encerrado, à espera de obras, só teve novas informações sobre este caso em julho deste ano. A procuradora encarregue do processo mandou arquivá-lo e, no documento que Sofia recebeu, a decisão era justificada em primeiro lugar, por não ter sido possível encontrar a inquilina denunciada na queixa e, em segundo, por não ser “punível pelo direito penal a falta de asseio em que o imóvel terá sido deixado, com urinas e fezes e restos de mobílias deixados espalhados”, segundo os documentos consultados pela CNN Portugal.

Era ainda explicado que relativamente ao crime de dano, se impunha “a separação entre condutas que tenham sido deliberadamente criadas para criar danos e utilizando a coisa alheia, sendo estas legalmente punidas, de condutas que resultem do uso normal e consequente degradação com o tempo das coisas, ou até mesmo do uso negligente, estas não sendo legalmente punidas”. Ou seja, exigia-se que as práticas dos atos “tenham sido dolosos”.

Assim, concluiu-se pelo arquivamento do processo, porque “não resulta suficiente indicado nos autos uma conduta dolosa tendente a destruir, danificar, vandalizar o imóvel da queixosa, tão pouco data da sua prática e dos seus autores”.

À CNN Portugal, Sofia mostrou-se indignada com esta decisão, ironizando. “Para a procuradoria é normal que uma casa possa ser deixada com lixo, urina e que isto configure um normal uso de uma pessoa que não saiba cuidar da casa”. “É inacreditável”, destaca.

A casa permanece fechada e Sofia não estima quando possa ou mesmo se quer voltar a colocá-la no mercado de arrendamento. “Tenho deixado as coisas em banho-maria até conseguir entender se o Governo vai impor um travão ao aumento das rendas”. Se o fizer, afirma, “dificilmente conseguiria amortizar o preço das obras nesta casa através do mercado de arrendamento”. Uma outra opção é deixá-la desabitada até que um dos seus filhos venha a precisar dela.