Não é só nos alimentos que se tem registado subidas vertiginosas na hora de ir fazer compras ao supermercado - também os produtos higiénicos não escaparam ao aumento de preços que se tem registado desde o início da guerra. Hoje, segundo uma análise feita pela Deco Proteste, o gel de banho está 1,89 euros mais caro, o papel higiénico custa mais 1,5 euros e o detergente para lavar a louça subiu 1,28 euros.

Segundo este estudo, um cabaz de dez produtos de higiene pessoal, como desodorizante ou champô, e de 12 produtos de limpeza, como detergente para lavar a roupa ou limpa-vidros, representa uma despesa de 100,28 euros. Há um ano, o mesmo conjunto de produtos custava 88,12 euros - menos 12,16 euros.

Neste cabaz, foi mesmo o preço do gel de banho (aumentou 46,54%), do papel higiénico (custa mais 35,01%) e dos pensos higiénicos (subiram 20,19%) que representam a maior despesa. Desde o último ano, os preços dos dois primeiros subiram quase 2 euros por embalagem e só a pasta dentífrica está mais barata, custando menos 31 cêntimos do que em fevereiro do ano passado.

Cortesia Deco Proteste

Relativamente aos produtos de higiene pessoal, representam uma despesa de 39,46 euros. Há um ano essa despesa seria, em média, de 33,43 euros, menos 18,03%. Já os produtos de limpeza custam agora 60,82 euros, mais 6,14 euros do que custavam na véspera do início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022.

Aliás, se analisarmos apenas o preço do detergente para lavar a louça à mão, observamos que registou uma subida de preço de 53,31% e custa agora mais 1,28 euros do que há um ano. Também o papel de cozinha e o creme de limpeza para WC registaram subidas acima de 30%.

Por outro lado, o limpa-móveis em spray e o abrasivo sanitário são os únicos preços que caíram durante o mesmo período.

Cortesia Deco Proteste

No seu conjunto, a partir de 23 de novembro de 2022, este cabaz custou quase sempre acima de 100 euros em todas as quartas-feiras analisadas desde então e o preço só não ascendeu a esse patamar nos dias 4 e 11 de janeiro de 2023. “O valor mais elevado foi atingido a 30 de novembro de 2022, quando o cabaz de produtos de higiene pessoal e de limpeza custava 103,38 euros, mais 15,26 euros do que custava a 23 de fevereiro do mesmo ano, um aumento de 17,32%”, afirma fonte oficial da Deco Proteste, em comunicado enviado à CNN Portugal.

A mesma organização sublinha que os consumidores devem ter atenção às promoções nestes produtos de higiene e limpeza e deixa dois conselhos:

Não deixe os detergentes chegarem ao fim. Acompanhe os preços nos folhetos promocionais para decidir qual a melhor altura para os comprar.



Se o preço for realmente mais baixo do que o habitualmente praticado, até pode ser tentado a comprar mais do que uma embalagem, mas tenha em atenção que há produtos, como os detergentes para a roupa, que têm ingredientes que perdem eficácia com o tempo e para os quais não aconselhamos a comprar embalagens com mais doses do que as que prevê gastar num período máximo de três meses.

Ainda que os aumentos nestes produtos estejam acima da taxa de inflação, continuam a ser inferiores ao registado na fatura das compras de alimentação, que, olhando para um cabaz de produtos essenciais criado pela Deco no mesmo período, viram o seu preço disparar. Esta semana, a 15 de março, esse cabaz de alimentos custava 234,84 euros, um aumento de 27,89% face a 23 de fevereiro de 2022.