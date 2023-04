Jeffrey Kenne, de 63 anos, ensinava psicologia numa Escola Secundária na Flórida, E.U.A. e numa aula pediu aos alunos para escreverem o seu obituário como se fosse "o vosso último dia na terra". O professor foi despedido no dia 4 de abril, de acordo com uma carta partilhada na conta do Facebook do professor.

Em entrevista ao The Washington Post, Jeffrey Keene afirmou: "há tiroteios em massas em todo o lado, infelizmente. E como sou o professor de psicologia vou relacioná-los ao plano de aulas". O objetivo do exercício era fazer com que os seus alunos dos 10º, 11º e 12º ano refletissem sobre o tema dos ataques nas escolas no dia em que a própria escola secundária organizava um simulacro de ataque.

O exercício da aula de psicologia planeado na manhã de 4 de abril pedia para, além de um obituário, uma reflexão acerca da forma como estes massacres podiam "afetar os planos futuros" dos alunos e soluções para diminuir o problema. No final incluía uma nota: "este exercício não tem como objetivo transtornar-vos". Os alunos fizeram queixa do professor à direção da escola secundária Dr. Phillips. Nesse dia o distrito escolar publicou o seguinte comunicado: "Um professor propôs um exercício inapropriado sobre violência nas escolas. A administração investigou de imediato e o funcionário foi despedido.".

A Fox News perguntou a Jeffrey Keene se proporia o exercício de novo sabendo agora as consequências, este respondeu "absolutamente" e que não está arrependido. Jeffrey Keene prosseguiu questionando se a escolas públicas dão mais importância a não ofender os alunos do que a prepará-los para o mundo onde vivem.

Cinco dias depois de Jeffrey Keenes ser despedido, na Flórida passou a ser permitido os proprietários de armas puderem andar com elas sem a licença de porte de armas. Em 2023 foram documentados 89 tiroteios em massa em escolas dos Estados Unidos da América, segundo a Associated Press. No dia 27 de março um tiroteio numa escola no Tenessee vitimou seis pessoas, três crianças e três adultos.