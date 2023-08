12 814 professores colocados no início do ano letivo. Há menos professores dos quadros do que se esperava

O ministro da Educação anunciou, esta quarta-feira, a colocação de 12814 professores. De acordo com João Costa, 54% desses docentes são docentes e quadro.

As listas de colocação dos professores foram divulgadas no site da Direção-Geral da Administração Escolar, quando o ministro já se encontrava numa conferência de imprensa sobre o tema.

Esperava-se que desses mais de 12800 professores, cerca de 10500 entrassem para os quadros, mas os números ficaram aquém. Apenas cerca de 6900 docentes entraram para os quadros do Ministério da Educação.

“Pela primeira vez, houve menos gente a concorrer do que vagas a concurso. As vagas foram abertas não para os 67 quadros de zona pedagógica atuais, mas apenas para os antigos 10. A expressão ‘vinculação dinâmica’ não explica tudo e muita gente teve receio do que poderia acontecer para o ano. É que, em 2024, os professores que vincularam este ano vão ter de concorrer ao país inteiro e muitos podem ficar ainda mais longe de casa. Assim, preferiram concorrer como contratados e, para o ano, terão maior controlo nos sítios para onde concorrem”, explicou à CNN Portugal Paulo Guinote, mentor dos blogues O Meu Quintal e A Educação do Meu Umbigo.