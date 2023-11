S.TO.P! vai reunir “ainda esta semana” para decidir se mantém greves agendadas

O S.TO.P! (Sindicato de Todos os Profissionais da Educação) vai reunir “ainda esta semana” para decidir se mantém ou não as greves agendadas para as próximas semanas. Em declarações à CNN Portugal, o líder do sindicato, André Pestana, adiantou que só falta decidir se a reunião vai acontecer na sexta-feira ou no sábado, mas garante que vai acontecer depois de o Presidente da República falar ao país.

A decisão, adianta, está precisamente dependente do que for anunciado por Marcelo Rebelo de Sousa, mas será sempre tomada pelas bases do sindicato. “O S.TO.P! representa um novo tipo de sindicalismo. Quem decidiu as greves e as manifestações foram as comissões de greve e os representantes dos professores. Quem vai decidir se as mantém ou não, serão eles também”, explica.

“Os mesmos que decidiram a greve vão ter a oportunidade de decidir se querem manter as greves e as manifestações ou se as querem suspender”, sublinha.

O S.TO.P! anunciou, no final do mês de outubro, uma greve de duas semanas, de docentes e não docentes, entre 13 e 19 de novembro, e uma manifestação nacional em Lisboa, no dia 18 de novembro. Na altura, em conferência de imprensa, o presidente do sindicato considerou necessário que o Governo perceba que os profissionais de educação “não desistem de lutar por uma escola pública de excelência para todos os alunos, independentemente de serem filhos de ricos ou de pobres”. O líder sindical considerou que a atual proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2024 “não investe, efetivamente, na escola pública, nem na dignificação de todos os que lá trabalham e estudam”.