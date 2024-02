Cargueiro russo Progress MS-26 chega à Estação Espacial Internacional

A nave russa Progress MS-26 chegou este sábado à Estação Espacial Internacional (ISS), com mais de 2,5 toneladas de combustível, água, alimentos e equipamento.

A nave automatizada, lançada na quinta-feira do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, estabeleceu a ligação ao módulo Zvezda do segmento russo da ISS às 06:08 TMG (mesma hora em Lisboa), de acordo com a transmissão em direto da agência espacial russa Roscosmos.

A Progress transportava 2.518 quilogramas de carga nos porões, incluindo 580 quilogramas de combustível, 420 litros de água e 40 quilogramas de nitrogénio líquido.

Além disso, transportava 1.478 quilos de equipamento e ferramentas, bem como vários materiais necessários para experiências científicas, vestuário, alimentos e artigos de higiene para a tripulação.

O cargueiro espacial foi recebido pelos cosmonautas russos Konstantin Borisov, Oleg Kononenko e Nikolai Chub, que partilham a ISS com os astronautas norte-americanos Jasmin Moghbeli e Lorah O'Hara, o norueguês Andreas Mogensen e o japonês Satoshi Furukawa.

As naves Progress MS foram construídas com base na nave tripulada soviética Soyuz pela empresa espacial Energuia para transportar carga para a ISS, mas também são usadas corrigir a órbita, através dos seus propulsores.