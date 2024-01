Rede criminosa mantinha em cativeiro 16 mulheres obrigadas a prostituir-se "24 horas por dia, sete dias por semana" em Sevilha

A polícia espanhola desmantelou esta sexta-feira uma rede criminosa que operava em Sevilha e que mantinha em cativeiro 16 mulheres obrigadas a prostituir-se durante "24 horas por dia, sete dias por semana".

De acordo com a imprensa espanhola, as mulheres eram recrutadas nos seus países de origem por dois membros daquela rede criminosa, também mulheres, e assim que chegavam ao território espanhol, eram transferidas para bordéis, localizados em Utrera e Rota, onde eram submetidas a um "controlo rígido" por parte homens que dirigem aquela rede, que as vigiavam constantemente através de câmaras de vigilância. As vítimas não podiam sair sozinhas dos bordéis, sendo sempre acompanhadas por membros da organização.

As mulheres eram obrigadas a consumir estupefacientes para aumentar o número de serviços sexuais diários, nos quais eram submetidas a "práticas abusivas" e "desproporcionais". As vítimas recebiam apenas 25% do montante obtido por estes serviços, sendo que o valor restante ficava retido na organização como um pagamento da dívida contraída pelas mulheres por terem sido transferidas para o país. Se se recusassem a fazer qualquer serviço, aumentava a dívida que contraíram, garantindo-se assim que as mulheres ficavam ali o maior tempo possível.

Nesta operação, além de libertar todas as 16 mulheres que estavam em cativeiro, a polícia encontrou ainda duas plantações de marijuana, substâncias psicotrópicas, uma arma AK-47 e vários veículos de alta gama.

Os dez membros da organização foram detidos por suspeitas de crimes de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, tráfico de droga, crimes contra os direitos dos cidadãos estrangeiros, posse ilícita de armas e participação em organização criminosa, de acordo com um comunicado da polícia espanhola.