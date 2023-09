Colisão frontal faz dois mortos e dois feridos em Ponte de Sor

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, uma delas com gravidade, após uma colisão frontal entre dois veículos ocorrida esta segunda-feira no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, informou a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 06:29, ocorreu ao quilómetro 464 da Estrada Nacional (EN) 2, junto a Montargil.

Segundo a mesma fonte, tratou-se de uma colisão frontal entre um automóvel e uma carrinha ‘pick up’.

As vítimas mortais do acidente são duas mulheres, ambas com 70 anos, adiantou, referindo que o ferido grave é também uma mulher, de 63 anos, e que o ligeiro é um homem de 72.

De acordo a fonte da Proteção Civil, os feridos foram transportados pelos bombeiros para as urgências do Hospital de Abrantes.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR referiu que a EN2 esteve cortada na zona do acidente para assistência às vítimas e que, depois, a circulação rodoviária passou a fazer-se alternadamente.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Ponte de Sor e Mora, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com um total de 27 operacionais, apoiados por 11 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e um ambulância de suporte básico de vida (SIV).