Podemos usar maquilhagem na praia e piscina: sim ou não?

Uma máscara de pestanas, uma base para uniformizar a tez, um batom ou um pouco de blush. Há quem goste de usar maquilhagem num dia de praia, mas fica a questão: é seguro?

“Desde que não comprometa os cuidados com a fotoproteção, é seguro usar maquilhagem na praia ou piscina”, começa por dizer a dermatologista Helena Toda Brito, do Hospital Lusíadas. Da mesma opinião é Marta Ferreira, farmacêutica, doutoranda em Tecnologia Farmacêutica e com uma pós-graduação em Cosmetologia Avançada, que assegura que “não há qualquer problema” no uso destes produtos.

Como explicam as duas especialistas, o uso de maquilhagem na praia não é uma novidade e nem tão pouco contraindicado, apenas é necessário ter em conta alguns aspetos, sobretudo a nível de fotoproteção. E apostar numa maquilhagem mais estratégica pode ser o segredo.

Neste sentido, Helena Toda Brito dá uma dica: protetores solares com cor, que facilmente fazem as vezes da base. Estes produtos dão cor ao rosto e oferecem proteção contra o sol, podendo ser reaplicados da mesma forma que o protetor convencional o deve ser: “a cada duas horas ou mais frequentemente, após mergulhos ou remoção acidental pela transpiração ou contacto com a toalha”.

E quanto à restante maquilhagem, como máscara de pestanas, sombra de olhos ou batom, é preciso algum cuidado na escolha do produto? Nem por isso. Ser à prova de água ajuda a que permaneça mais tempo, mas o risco de irritação vai sempre variar de pessoa para pessoa. E quanto ao batom, aplicar o que tem proteção solar no final é o ideal.

Marta Ferreira diz que “não há ingredientes preferenciais” na composição da maquilhagem que se pode usar na praia, podendo, assim, a pessoa optar por aquela que usa no dia a dia, mas as versões à prova de água são as mais recomendadas nestes casos. No entanto, seguindo a mesma recomendação da dermatologista Helena Toda Brito, o importante, diz-nos, é que não se descuide da devida proteção da pele, mesmo que a maquilhagem em causa - sobretudo a base ou o BB Cream - tenham um fator de proteção solar na sua composição.

“Recomendo que aplique o protetor solar antes da maquilhagem, ainda que os produtos de maquilhagem possam conter fator de proteção solar”, diz a farmacêutica. E explica o porquê: “dificilmente aplicamos uma quantidade suficiente de base ou corretor, que têm cor, capaz de proporcionar o fator de proteção solar que a embalagem alega”.