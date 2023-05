Quatro membros do grupo Proud Boys condenados por sedição no ataque ao Capitólio

Quatro membros do grupo de extrema-direita Proud Boys foram considerados culpados pelo crime de conspiração na sequência do ataque ao Capitólio nos EUA em 2021, avança a BBC.

Desde o ataque ao Capitólio, mais de 725 pessoas – incluindo membros dos grupos de extrema-direita Proud Boys, Oath Keepers e Three Percenters – foram detidas e acusadas pelo seu envolvimento na investida sem precedentes, na qual morreram cinco pessoas.

Em janeiro do ano passado, o fundador do grupo de extrema-direita Oath Keepers, Stewart Rhodes, de 56 anos, foi acusado de "sedição", juntamente com dez outros membros da organização.