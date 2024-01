Depois de desistir em Vila Real, Álvaro Beleza será mandatário de Pedro Nuno

O secretário-geral do PS Pedro Nuno Santos escolheu Álvaro Beleza como mandatário nacional da sua candidatura, anunciou o Partido Socialista em comunicado.

A decisão chega depois de o nome de Álvaro Beleza ter estado em envolvido em polémica dentro do partido, uma vez que a sua escolha como cabeça de lista por Vila Real acabou por gerar desconforto junto das estruturas locais.

Álvaro Beleza acabou por desistir do lugar, sendo Fátima Correia Pinto a assumir o primeiro lugar, argumentando que “seria o último dos paraquedistas” das listas de deputados.

"Uma das causas que eu defendo há muitos anos é a reforma do sistema eleitoral com círculos uninominais, aproximando os eleitos dos eleitores, eleições primárias nos partidos. Portanto, como é evidente, seria o último dos paraquedistas – até porque não gosto de andar de avião, também", afirmou o médico e presidente da SEDES antes da reunião da Comissão Política do PS que aprovou os candidatos a deputados.

Nascido em Lisboa a 26 de setembro de 1958, Álvaro Beleza é atualmente é também o atual diretor do Serviço de Sangue do Centro Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria.