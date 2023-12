Pedro Nuno coloca-se ao dispor de José Luís Carneiro se perder (mas espera o inverso se ganhar - e faz convite a Costa)

Um acredita na simbologia do sótão, o outro só parou para o aniversário do filho: os bastidores da disputa Pedro Nuno Santos-José Luís Carneiro

"Esperamos contar com ele." Pedro Nuno Santos quer Costa na campanha se for eleito líder do PS

Nem Pedro Nuno nem José Luís Carneiro, o candidato socialista preferido de Marcelo é António Costa (e já o aponta para presidente do Conselho Europeu)

Presidente do PS reage a lançamento do livro de Carneiro e acusa-o de "retirar vantagem do prefácio 'radicalmente' elogioso": "Imagine-se o que eu diria de elogioso se prefaciasse um livro de Pedro Nuno Santos"

Pedro Nuno Santos já votou nas diretas para a eleição do próximo secretário-geral do PS. À saída, mostrou-se “muito confiante na vitória” e reforçou o convite para que António Costa participe nas ações de campanha para as legislativas de 10 de março.

“Quem acompanhou esta campanha pôde perceber a mobilização. Precisávamos de mobilizar o partido para mobilizar o país”, afirmou, após votar na terra natal, São João da Madeira. Efetivou esse direito às 19:05.

Questionado sobre a disponibilidade de António Costa para marcar presença na campanha do próximo secretário-geral do PS, lembrou que já tinha feito esse convite ao atual primeiro-ministro. “É uma grande referência, temos orgulho nele”, insistiu.

Pedro Nuno Santos garantiu ainda que “conta” com o rival José Luís Carneiro caso venha a sagrar-se vencedor neste sábado à noite. “O PS sempre foi capaz, ao contrário de outros partidos, de congregar”, rematou.

Sobre o cenário inverso, em que ganharia Carneiro, o candidato reforçou que o partido poderá “contar sempre” com ele.

Perto de Pedro Nuno Santos na hora do voto estiveram os pais. Sobre se recebeu algum conselho dos pais para esta disputa política, após as controvérsias em que se viu envolvido como governante, respondeu assim: “Vou falando com os meus pais, confiam em mim, deram-me uma boa educação. E sabem que têm um filho honesto, um político honesto”.

Cerca de 60 mil militantes do PS vão eleger o próximo secretário-geral do PS, o nono, durante esta sexta-feira e este sábado.