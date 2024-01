Escolha de deputados no PS está “uma confusão”. Com “pouca renovação”, estes são os nomes que já se sabem

Vários socialistas ouvidos pela CNN Portugal, incluindo presidentes de federação, admitem que o cenário está a gerar desconforto nas estruturas, incluindo pela "pouca renovação" de nomes a que se assiste nos cabeças de lista.

Um deles confirma mesmo que não houve qualquer contacto do secretário-geral do PS ao longo desta semana, para dar feedback sobre o processo. Ainda assim, vários nomes têm vindo a público. Contudo, há a ressalva de que poderá haver mudanças até à indicação oficial.

Distrito a distrito

Aveiro: Pedro Nuno Santos. Numa boca a Luís Montenegro, que segue como cabeça de lista por Lisboa, o novo secretário-geral do PS garantiu que não trocaria o seu distrito “por nada”.

Beja: Nélson Brito. Neste distrito, deverá haver uma renovação, recaindo a escolha no presidente da federação. Em 2022, a escolha tinha recaído sobre Pedro do Carmo, que foi o presidente da comissão organizadora do último congresso do PS.

Braga: José Luís Carneiro. A CNN apurou que as escolhas neste distrito foram difíceis de tomar. Tensas até. O nome do ex-rival interno de Pedro Nuno Santos deverá chegar pela quota nacional. Já tinha sido número um em 2022 por este distrito.

Castelo Branco: Ana Abrunhosa ou Eurico Brilhante Dias. A decisão está dependente da distribuição de lugares feita por Pedro Nuno Santos. Ana Abrunhosa poderia renovar como número um neste distrito. Mas, como é também apontada para Coimbra, Eurico Brilhante Dias, que já foi eleito por Castelo Branco, é opção.

Coimbra: Ana Abrunhosa. Até à publicação deste artigo, era o nome mais provável para este distrito. Vários socialistas apontam a atual ministra como uma potencial candidata à Câmara de Coimbra, encarando esta eleição já como uma rampa de lançamento.

Évora: Luís Dias. Neste distrito, haverá também renovação. É o atual presidente de federação e autarca de Vendas Novas quem encabeçará a lista. Em 2022, a escolha tinha sido Capoulas Santos.

Faro: Jamila Madeira. A ex-secretária de Estado Adjunta e da Saúde, apoiante de José Luís Carneiro na corrida interna, deverá voltar a ser a escolha por Faro. Já tinha sido assim nas últimas legislativas.

Guarda: Ana Mendes Godinho. A atual ministra do Trabalho será a escolha mais provável para representar este distrito do interior, tal como já tinha acontecido em 2022.

Lisboa: Mariana Vieira da Silva. Num distrito importante no que respeita ao número de eleitos, a escolha recai sobre a atual ministra da Presidência, que se manteve neutra na disputa interna. Outros nomes estiveram apontados ao primeiro lugar da lista. Como Alexandra Leitão ou mesmo Marta Temido. A última, potencial candidata à Câmara de Lisboa, que foi indicada como a primeira opção da concelhia, surge em quarto na lista. Marcos Perestrello é o número dois, enquanto Fernando Medina, que também era dado como certo nas escolhas de Pedro Nuno Santos para este distrito, é o número três. O atual presidente da FAUL, Duarte Cordeiro, optou por não integrar as listas, dado o seu envolvimento na Operação Influencer. Da lista, conhecida ao final da tarde desta segunda-feira, fazem também parte Pedro Delgado Alves, Sérgio Sousa Pinto, Edite Estrela, Miguel Cabrita, Miguel Costa Matos, Pedro Vaz, Isabel Moreira ou Maria Begonha em lugares potencialmente elegíveis.

Portalegre: Ricardo Pinheiro. Num distrito com poucos lugares para eleger, deverá volta a ser escolhido o ex-autarca de Campo Maior e ex-secretário de Estado do Planeamento.

Porto: Francisco Assis. É um nome praticamente certo para cabeça de lista. Até porque vários membros do partido neste distrito já o revelaram publicamente. Natural de Amarante, surgiu como um dos apoiantes mais relevantes de Pedro Nuno Santos, por representar uma ala mais conservadora do partido. Já encabeçou a lista do PS pelo Porto nas legislativas de 2011. Nas últimas, em 2022, ficou de fora. Era então Alexandre Quintanilha o cabeça de lista. A federação do Porto apontou João Torres, diretor de campanha de Pedro Nuno Santos e atual secretário-geral adjunto do PS, como primeira escolha. Da lista fazem também parte Patrícia Faro, João Paulo Correia ou Tiago Barbosa Ribeiro.

Santarém: Alexandra Leitão. Embora inicialmente apontada a Lisboa, a ex-ministra deverá voltar a ser a escolha por Santarém. É autora da moção de Pedro Nuno Santos e está a coordenar o seu programa eleitoral. Como número dois, Santarém apresenta o presidente de federação Hugo Costa.

Setúbal: Ana Catarina Mendes. A proposta de lista para Setúbal, a que a CNN Portugal teve acesso, confirma Ana Catarina Mendes à cabeça, tal como aconteceu nas últimas legislativas. Um nome forte, com ligação à terra, visto também como uma forma de valorizar os quadros socialistas que optaram por não assumir um lado na última disputa interna. O irmão António Mendonça Mendes é número dois. Integram também Euridíce Pereira, André Pinotes Batista ou Ivan Gonçalves.

Viana do Castelo: Marina Gonçalves. Neste distrito, deverá haver novidades face às últimas legislativas. A ministra da Habitação, nome de confiança de Pedro Nuno Santos, deverá surgir na dianteira da lista de deputados. Em 2022, tinha sido o ex-ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues a assumir essa função.

Viseu: Elza Pais. A presidente das Mulheres Socialistas, que no passado já foi eleita deputada por este distrito - em 2022 tinha sido escolhido João Azevedo, é a proposta da federação para cabeça de lista. O número dois é o presidente da federação, José Rui Cruz.

Açores: Francisco César. Esta é uma escolha que está fechada, sem margem para dúvidas. O filho de Carlos César, que foi diretor de campanha de Pedro Nuno Santos nas diretas do partido, foi o nome natural.

Madeira: Paulo Cafôfo. É também uma escolha fechada, até porque o PS Madeira fez um comunicado a confirmar a escolha. Neste distrito, a tensão para a constituição das listas foi também tensa. Um dos desafios apontados a Pedro Nuno Santos será a de inclusão do madeirense Carlos Pereira, seu apoiante e antigo cabeça de lista, que não reúne consenso nas bases.

Europa: Augusto Santos Silva. Elemento do núcleo duro de António Costa, é apontado como a escolha para este círculo eleitoral. Recorde-se que, nas últimas eleições, foi eleito pelo círculo de Fora da Europa. Na Europa, Paulo Pisco tinha sido a escolha em 2022.

Socialistas criticam falta de novos nomes face a Costa (Lusa)

Uma “confusão” e mal-estar: muitos nomes, poucos lugares

Estarão por preencher os cabeças de lista em Bragança, Leiria (onde o último cabeça de lista tinha sido Lacerda Sales, envolvido no caso de alegada cunha no tratamento das gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria), Vila Real e do círculo Fora da Europa.

Mas, como se nota pelos nomes acima, é notória uma continuidade nas escolhas. Algo que está a gerar desconforto entre os socialistas, uma vez que consideram que Pedro Nuno Santos, a apostar em muitos dos nomes de Costa, não conseguirá mostrar aos portugueses como quer fazer diferente.

“Fazer listas é sempre difícil. Mas estas são particularmente difíceis. É preciso fazer uma renovação. E antecipa-se uma redução do número de eleitos”, aponta um dirigente socialista conhecedor do processo. Há a ambição de não deixar ninguém de fora, quando à partida serão menos os lugares disponíveis no Parlamento sem a renovação da maioria absoluta.

Um socialista, que integrará o círculo de Lisboa, conta à CNN Portugal que este processo de seleção “está a ser uma grande confusão”. Algo justificado pelo calendário apertado – está a fazer-se numa semana o que era habitual em mês e meio –, mas também pela necessidade de honrar o compromisso assumido com José Luís Carneiro de ter 35% dos seus apoiantes nas listas, sem esquecer os nomes de confiança do próprio Pedro Nuno. Vários relatos internos apontam mal-estar entre as duas partes. Nas federações, a presença de apoiantes de Carneiro tem sido pouco relevante, o que aumenta a pressão para a sua entrada na quota nacional.

Nomes próximos do atual secretário-geral do PS já tinham adiantado à CNN Portugal que o próprio secretário-geral gostaria de ter tido “mais tempo” para pensar em novos protagonistas e que “nomes, em definitivo, só na terça-feira”.

Certo é que várias federações do PS estão a fechar listas sem as escolhas de Pedro Nuno Santos, indicando apenas a referência “quota nacional”. Nesta segunda-feira reúnem-se muitas delas.

O processo terá de ser concluído nesta terça-feira. Neste dia, a Comissão Política Nacional reúne-se para a aprovação final, depois da luz verde do próprio secretariado [conhecido como o "núcleo duro" de Pedro Nuno Santos] às escolhas.