O PS saudou esta sexta-feira o Partido dos Trabalhadores (PT) do Brasil pelo seu 43.º aniversário, destacando a luta desta força política pela democracia e a abertura de uma nova etapa na cooperação luso-brasileira.

Nesta mensagem, o secretário-geral adjunto do PS, João Torres, considera que o PT “é uma organização ímpar no Brasil e na restante América Latina”.

“Tem vindo a consolidar, cada vez mais, a luta pelo fortalecimento da democracia, o compromisso com os valores humanistas e sociais e a implementação da mudança no combate às desigualdades e, também, aos efeitos das alterações climáticas”, sustenta.

João Torres refere depois que “foi com especial energia que o PS de Portugal apoiou a candidatura de Lula da Silva à Presidência da República Federativa do Brasil”.

“O resultado foi a vitória dos valores progressistas e democráticos. O PT, guiado pelo camarada Lula da Silva, conseguiu, pela força da democracia, vencer o ódio”, assinala-se, aqui numa alusão às forças que apoiaram o anterior Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Para o secretário-geral adjunto do PS, “entre o povo Português e o povo brasileiro, existe uma forte e afetuosa relação de fraternidade”.

“Esta nova etapa do Brasil irá permitir estarmos unidos na luta por um mundo mais justo, no qual a defesa da paz e do meio ambiente e a garantia de direitos a todos sejam objetivos comuns a todas as nações. O PS saúda, assim, o PT pelos seus 43 anos de trabalho e a sua luta em prol do povo do Brasil, e deseja que esta nova etapa de evolução democrática permita irmos ainda mais além no aprofundamento da cooperação entre os dois países e os nossos povos”, acrescenta-se na mensagem.