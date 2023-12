Carlos César vai continuar como presidente do Partido Socialista

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, convidou Carlos César para presidente do Partido Socialista, convite esse que foi aceite.

A candidatura de Carlos César será, ao que tudo indica, consensual, sabe a CNN Portugal.

Natural dos Açores, Carlos César, atualmente com 67 anos, foi presidente do Governo Regional dos Açores entre 1996 e 2012 e, depois, deputado à Assembleia da República entre 2015 e 2019. É também membro do Conselho de Estado.

Foi eleito presidente do Partido Socialista em novembro de 2014, por convite de António Costa.

O presidente do partido preside ao Congresso Nacional e à Comissão Nacional com todos os direitos inerentes, tendo também assento em todos os demais órgãos do partido com exceção, quanto ao direito de voto, do Secretariado Nacional, da Comissão Nacional de Jurisdição e da Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira. O presidente do partido preside aos atos solenes da sua vida interna e acumula as funções de secretário-geral em caso de ausência ou impedimento prolongados do respetivo titular.