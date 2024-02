Pedro Nuno Santos quer "mudar" sem "desfazer ou destruir": entre as grandes promessas há óculos gratuitos e garantias públicas no crédito à habitação

PS promete eliminar todas as portagens nas antigas SCUT do interior e Algarve

Salário mínimo nos 1.000€, dentistas no SNS, rendas a depender dos salários. Eis as promessas sem preço de Pedro Nuno Santos: "Queremos decidir. Queremos avançar"

As novidades

Óculos gratuitos para crianças mais pobres. Além de garantir rastreios auditivos e visuais para todas as crianças que entrem na escola, Pedro Nuno Santos quer um “programa de atribuição de óculos às crianças com baixos rendimentos”.

Rendas com maiores deduções no IRS. Depois de traçar o objetivo de um parque público a pesar 5% do total e da promessa de repensar a fórmula de atualização das rendas em anos de alta inflação e segundo a evolução dos salários, chega a vontade de passar a redução com rendas no IRS de 600 para 800 euros até 2028 (a um ritmo de 50 euros por ano).

“Garantia pública” no crédito à habitação. Esta promessa aplica-se a “jovens até aos 40 anos” que queiram comprar casa.

Mecanismo de resposta a incumprimento no crédito à habitação. Pedro Nuno Santos propõe uma solução em que o Estado assume a parte do empréstimo à habitação a que a família não está a conseguir responder. É transferida “para o Estado a posse do imóvel” e feito um “contrato de arrendamento” com a família. O Estado passa a dono, a família a inquilina.

Mexidas no Porta 65. O socialista desafia-se a “rever o Porta 65”, que apoia o arrendamento de jovens, com mexidas no teto do programa, uma vez que com a subida das rendas, há “cada vez menos apartamentos disponíveis que caibam dentro do programa”.

Atualização dos escalões do IRS segundo a inflação. Pedro Nuno Santos já tinha prometido continuar a reduzir o IRS para a classe média, dentro dos limites orçamentais, através da diminuição das taxas marginais. Agora, junta a garantia de que irá "atualizar todos os anos os limites dos escalões de acordo com a taxa de inflação". E, para as famílias de menores rendimentos, mesmo aquelas que não pagam este imposto, propõe devolver através do IRS “uma parte do IVA suportado em despesas essenciais.

Apoio na compra de carros elétricos. Para fomentar uma transição verde, o PS prometeu devolver em sede de IRS 50% do valor do IVA na compra de veículos elétricos ou híbridos até aos 40 mil euros.

Mexida na fórmula do Complemento Solidário para Idosos. Se a garantia já era a de aplicar a fórmula legal na atualização das pensões, Pedro Nuno Santos tem projeto diferente para o CSI: quer que os rendimentos dos filhos deixem de contar para o cálculo.

Ensino pré-escolar gratuito. “depois das creches”, a meta é que também o ensino pré-escolar seja gratuito “para todas as crianças em Portugal”.

Maiores sinergias no SNS nos exames. Pedro Nuno Santos já tinha demonstrado vontade de investir mais no SNS, incluindo numa revisão imediata da carreira dos profissionais de saúde. Sugere que a posição de entrada dos enfermeiros seja igual à dos licenciados da carreira geral da administração pública. E vem agora concretizar como reorganizar o serviço público. Por exemplo, quer médicos dos lares de idosos a passarem exames a realizar no SNS, evitando listas de esperas para esses pedidos. Quer também os centros de saúde a fazer exames que hoje são apenas realizados em hospitais.

Mais psicólogos no SNS e nas escolas. Pedro Nuno Santos referiu a “contratação imediata de 300 psicólogos”, com colocação em centros de saúde, cuidados de saúde primários, universidades e escolas.

“Duplicar as camas” no alojamento escolar. Para dar resposta aos custos das famílias com o ensino superior, o PS propõe-se “mais do que duplicar as camas para alunos deslocados no alojamento universitário”. Para Pedro Nuno Santos, o apoio nesta área não deve restringir-se a “bolseiros”, aplicando-se a todos os alunos “da classe média”. Insistiu ainda na necessidade de continuar a baixar as propinas.

Mexidas no IVA da energia. Pedro Nuno Santos quer passar dos 100 kWh para 200 kWh o teto na aplicação do IVA a 6% na energia elétrica consumida em cada mês. “Permitirá que 3,4 milhões de portugueses paguem 6% de IVA para a totalidade do seu consumo com energia elétrica”, disse.

Simplex Rural para os agricultores. O tema não entrou no discurso de Pedro Nuno Santos mas faz parte do programa, para desburocratizar os procedimentos e apoios à exploração pelos agricultores, assim como fixar preços mínimos pagos ao produtor. Quer ainda “alargar a contratação de seguros de colheita, tornando-os mais atrativos”. Prevê ainda criar um programa de apoios aos pequenos agricultores que lidam com a seca.

(Lusa)

O que já se sabia

Maior filtro nos apoios públicos às empresas. Para um novo modelo de economia especializada, Pedro Nuno Santos insiste que é necessário ter mais filtro nos apoios públicos. Neste domingo, deu o exemplo da Holanda, que definiu que setores estratégicos devem receber fundos do Estado. O PS promete "novo equilíbro" entre redução da dívida pública e estímulo à economia.

Salário mínimo nos 1.000 euros. Neste discurso falou de subir salários mas não recuperou esta meta. O socialista promete, no final da próxima legislatura, em 2028, o salário mínimo a atinjar, pelo menos, os mil euros.

Recuperação integral da carreira dos professores. Pedro Nuno Santos diz agora que, se o Estado “impõe” aos privados, “tem de fazer o mesmo com os seus” no que respeita à reposição integral do tempo de serviço dos professores. Insistiu ainda na necessidade de salários maiores na entrada na profissão para torná-la mais atrativa. Também na função pública, o programa eleitoral promete negociações imediatas com forças de segurança bem como a revisão da carreiras dos bombeiros.

Dentistas no SNS. Prometeu juntar uma nova especialidade ao SNS: a medicina dentária, com a criação dessa carreira no serviço público.

IRS Jovem para “todos”. O socialista reiterou que o IRS Jovem “é para todos os jovens, independentemente do seu nível de qualificação”

Fim das portagens nas SCUT. Já tinha prometido eliminar todas as portagens nas antigas autoestradas sem custos para o utilizador (SCUT) no interior do país e no Algarve. Argumenta que é uma forma de “valorizar” esses territórios.

Neutralidade carbónica mais cedo. Pedro Nuno Santos insistiu na antecipação da meta da neutralidade carbónica em cinco anos, de 2050 para 2045.

Reforço da ferrovia com grande velocidade. O socialista reiterou o compromisso com a alta velocidade, lembrando que "não serve apenas Lisboa e Porto". Lembrou ainda as obras em curso, que vão levar o comboio a todas as capitais de distrito.

Mexidas nas despesas com viaturas das empresas. Considerando que uma mexida transversal no IRC não tem efeitos práticos, acena com a redução em 20% nas despesas com tributações autónomas sobre as viaturas das empresas.