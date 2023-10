PSD denuncia "quebra de confiança" e põe em causa entendimento com Governo para escolha do novo aeroporto

O PSD assume que o rumo do processo de escolha da localização do novo aeroporto levou a uma "quebra de confiança", que pode levar o partido a romper o entendimento a que chegou com o Governo no ano passado.

Ao jornal Público, Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD, admitiu que a quebra de confiança está relacionada com as alegações em torno da falta de independência da comissão técnica e também das declarações, consideradas contraditórias, dos membros do Governo sobre a opção Santarém.

O social-democrata lembra a "ligação" a coordenadora da comissão técnica independente, Rosário Partidário, ao “anterior processo de selecção de Alcochete”, em 2008. E critica também os estudos que "iam ser elaborados por entidades de total independência mas que foram adjudicados a instituições académicas de origem dos próprios membros da comissão" que vai ajudar a escolher a localização do novo aeroporto.

O PSD sublinha também que João Galamba, ministro das Infraestruturas, já se opôs publicamente à opção de Santarém, quando o secretário de Estado da Conservação da Natureza, João Paulo Catarino, assumiu uma posição "exatamente contrária".