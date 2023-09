Suspeitas nas contas do PSD: juiz quer quebrar imunidade de deputado

Um juiz de instrução do tribunal de Braga fez chegar à Assembleia da República um pedido de levantamento de imunidade parlamentar do deputado Hugo Carneiro, do PSD, para que seja interrogado na qualidade de arguido. Em causa, apurou a CNN Portugal, estão suspeitas de irregularidades nas contas do partido na gestão de dinheiro de campanhas eleitorais em atos concretos durante os anos da liderança de Rui Rio.

Contactado pela CNN, Hugo Carneiro não quis comentar o caso. A investigação nasceu já este ano e corre na Polícia Judiciária do Porto. Terá partido de uma denúncia e incidiu sobre Hugo Carneiro nomeadamente porque era ele, entre os anos de 2018 e 2022, o responsável pelas finanças internas do PSD.

Quanto ao pedido de levantamento de imunidade, assinado por um juiz a pedido do Ministério Público, chegou ao Parlamento no passado dia 20 e está em fase de apreciação.

O deputado Hugo Carneiro, recorde-se, já em julho se tinha cruzado com a justiça - quando foi alvo de buscas da PJ, tal como o próprio Rui Rio, no processo em que se investiga o alegado uso indevido de assessores pagos pelo Parlamento para fins da vida interna e partidária do PSD.