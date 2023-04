O presidente do PSD fez este domingo várias críticas ao Governo. Lembrando que o executivo tomou posse há apenas 13 meses, Luís Montenegro afirmou que “este Governo acabou”, apontando que essa também é a opinião de figuras dentro do PS, como é o caso do presidente do partido, Carlos César.

“A verdade é que, quando o presidente do PS afirma que este Governo tem de ser regerado, ele está a assumir que aquilo que este Governo fez foi um falhanço”, reiterou.

O líder social-democrata garante que o partido está pronto para ir a eleições, passando a decisão para duas pessoas: o primeiro-ministro e o Presidente da República. "Creio que os portugueses, se forem chamados a escolher um governo novo, escolherão outro partido para liderar o governo, e esse partido é, indiscutivelmente, o PSD", sublinhou, deixando a decisão nas mãos de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.