Luís Montenegro sobre eleições antecipadas: "Não as pedimos, mas também não as recusaremos"

O presidente do PSD, Luis Montenegro, não pede eleições antecipadas, mas também não as recusa. Numa declaração ao país, no dia seguinte à demissão do ministro das Infraestruturas que foi recusada por António Costa, mesmo com a oposição de Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro foi demolidor para com António Costa, que, assegura, “há muito desistiu de governar e entrou em campanha eleitoral”.

“Não será por minha causa e do PSD que haverá eleições antecipadas. Não as pedimos, mas não as recusaremos. Sim, estamos preparados para tudo o que for necessário. Sim, estamos muito mais bem preparados para governar Portugal do que está o Governo hoje em funções. Temos equipa e temos projeto. Pessoalmente, quero dizer nos olhos aos portugueses que não me move nenhum espírito de sobrevivência individual ou partidária. Pelo contrário, move-me um espírito de missão que será a minha última na política ativa. Serei um primeiro-ministro livre, pronto para enfrentar interesses instalados e para combater privilégios injustificados. E serei primeiro-ministro em consequência de uma vitória nas eleições, realizem-se elas quando se realizarem”, disse Luís Montenegro aos jornalistas.

O presidente do PSD garante que o partido não irá apresentar uma moção de censura ao Governo, até porque, considera Luís Montenegro, isso seria “um frete ao Partido Socialista”.

Sobre o caso João Galamba, que acabou com um pedido de demissão do ministro das Infraestruturas, que não foi acatado por António Costa, Luís Montenegro fala em “golpe de teatro” e de “egoísmo” por parte do primeiro-ministro. “O primeiro-ministro não teve um problema de consciência. Teve consciência de ter mais um problema no seu Governo. E pensou na sua sobrevivência. Isto não é ter coragem. Isto é esconder a fraqueza. A fraqueza das políticas e dos políticos de um Governo que tinha tudo para transformar Portugal, mas se autodestrói por falta de qualidade, de sentido de Estado e de espírito reformador”, refere.

“O teatro político lastimável de todo o dia de ontem culminou numa declaração solene do primeiro-ministro ao país – onde, em vez de falar dos problemas das pessoas e dos projetos do Governo, o primeiro-ministro decidiu abrir uma irresponsável e egoísta crise institucional. Esse teatro foi premeditado e estava preparado para a primeira ocasião. Há meses que o primeiro-ministro desistiu deste Governo, desistiu de Portugal e entrou no modo de campanha eleitoral”, acusa.

Montenegro fala em “estratégia de vitimização” de António Costa e do Partido Socialista e rebate: “Mas a vítima não é António Costa, nem é Pedro Nuno Santos, nem Fernando Medina, nem João Galamba. As vítimas são os portugueses, que confiaram num Governo que não é de confiança.”

“Para este Primeiro-Ministro tudo é um jogo. Um jogo de oportunismo. Um jogo de teatro político. Um jogo de sobrevivência. O jogo único da sua sobrevivência que ele joga com prazer egoístico, mas em prejuízo dos Portugueses, desde o primeiro dia”, reforça.

Luís Montenegro fala em “novela mexicana”, que intitula “retalhos da vida de um assessor” e sublinha que a responsabilidade política no caso Galamba não pode ser do assessor: “É caso para perguntar: quem escolheu o assessor e quem escolheu o Ministro que escolheu o assessor?”.

“O Ministro das Infraestruturas tem culpa e implicação direta nos acontecimentos: seja nas mentiras quanto às reuniões secretas, seja no envolvimento do SIS. Um Ministro que realmente acredite na carta noturna de demissão por si escrita, só tem uma saída digna: insistir na demissão”, aconselha.