Montenegro acusa Costa de ser o “maior cobrador de impostos de todos os tempos”

"Ou é 100% rigoroso ou não contam com o PSD". Montenegro acusa Costa de mentir e lembra "calças na mão" do primeiro-ministro sobre novo aeroporto

O presidente do PSD criticou o “aumento da carga fiscal” no Orçamento do Estado para 2024, e acusou António Costa de ser “o maior cobrador de impostos da história de Portugal de todos os tempos”.

“Este orçamento dá uma aparência que está a dar com uma mão, mas com as duas vai fazer aquilo em que o Dr. António Costa se tornou o grande especialista, a grande referência. António Costa é o maior cobrador de impostos da história de Portugal de todos os tempos”, afirmou Luís Montenegro, na sexta-feira à noite.

Num discurso em Amarante, no distrito do Porto, durante um jantar que assinalava os 10 anos da conquista, pela coligação PSD/CDS, da autarquia local, o líder social-democrata reconheceu que na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano “o IRS vai ter uma ligeira baixa e muito limitada”, mas que “não abrange sequer a classe média portuguesa”.

Luís Montenegro reafirmou que o orçamento vai aumentar a receita fiscal e a carga fiscal como um todo”.

“É um orçamento muito arranjadinho na aparência, mas que não traz qualidade de vida aos portugueses”, referiu, prevendo que, com o orçamento apresentado pelo Governo do PS, Portugal vai ter, “mais uma vez, um ano em que os principais problemas do país não vão ter solução”.

PS, PCP e BE têm sido os “grandes amigos” do privado

O presidente do PSD considerou ainda que “os grandes amigos das empresas privadas” têm sido “os socialistas, os comunistas e os bloquistas”, responsáveis pelo “abandono” dos sistemas públicos da educação e da saúde.

“Na educação, como de resto na saúde, os maiores amigos das empresas privadas de saúde e de educação são os socialistas, os comunistas e os bloquistas que, ao abandonarem os sistemas públicos, a escola pública e as unidades de saúde públicas, empurram as pessoas para a oferta do sistema privado”, disse Luís Montenegro.

Para o dirigente, “só vai ao privado quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro fica na porta do hospital, na porta do centro de saúde e na porta da escola que não tem professores”.

Antes, tinha referido que no ensino privado “não há uma única vaga no país inteiro”, acrescentando que, “só no ensino secundário, 22% dos alunos portugueses já estudam em escolas privadas”.

Montenegro acentuou: “Quem governou Portugal nos últimos anos não foi nenhum partido liberal, não foi nenhum partido neoliberal, de uma direita assustadora, quem governou Portugal foram os socialistas, os comunistas e os bloquistas”.

Para o presidente do PSD, “Portugal sofre as consequências da incompetência, da falta de sentido estratégico, da falta de coragem transformadora dos governos do PS”, considerando que, em 2015, quando o PSD saiu do Governo, o país “estava melhor do que agora”, em várias áreas, como a educação e a saúde.

“Na saúde, hoje há mais portugueses sem médico de família do que em 2015, com metade do dinheiro que hoje se gasta no sistema, nós tínhamos uma capacidade de resposta, um acesso dos utentes ao SNS melhor do que hoje existe em Portugal”, defendeu.

Na escola pública, não havia “inícios de anos letivos onde não faltavam professores nas escolas”, os “resultados nas disciplinas nucleares eram muito melhores” e não havia “professores em guerra aberta com a tutela”, disse.