PSD abre inquérito interno à escolha dos candidatos autárquicos em Lisboa em 2017 e retira confiança política a Pinto Moreira

O presidente do PSD, Luís Montenegro, anunciou que o partido retirou a confiança política ao deputado Pinto Moreira, acusado de corrupção no âmbito da operação Vórtex.

“A direção do PSD, sob proposta minha, decidiu, em primeiro lugar, retirar a confiança política ao deputado Pinto Moreira (…) Esta decisão é puramente política e justifica-se na sequência da retoma não coordenada do mandato parlamentar em momento distante do prazo de suspensão legalmente permitido”.

O líder do PSD anunciou, posteriormente, a abertura de um processo de “sindicância interna sobre os termos em que foram escolhidos os candidatos autárquicos de Lisboa às eleições de 2017”, pedindo que se apure “se esse procedimento atendeu a todas as regras estatutárias e regulamentares, e também ao cumprimento dos supremos valores da verdade e da autenticidade democrática”.

“Não pactuaremos com qualquer tipo de corrupção democrática”, disse Luís Montenegro.