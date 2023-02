O presidente do PSD voltou a defender a realização de um referendo sobre a eutanásia. Poucos minutos depois de se conhecer nova declaração de inconstitucionalidade da lei, Luís Montenegro fez uma publicação no Twitter a pedir que a lei saia das "quatro paredes do parlamento" para "ser alvo de referendo".

O líder social-democrata lembra que a anterior proposta foi recusada por Governo, PS e Chega, garantindo que vai voltar a tentar a realização de um referendo com uma proposta que dará entrada em setembro.

O PSD tem razão. Basta de teimosia. A discussão da eutanásia deve sair das 4 paredes do parlamento e ser alvo de um referendo. A democracia direta é o espaço de uma discussão profunda e de uma decisão segura, visto que a pergunta tem de ser aprovada previamente pelo TC. — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) January 30, 2023

Luís Montenegro lembrou que o PSD fez essa proposta de consulta popular em dezembro – alguns dias antes de o diploma ir a votação final global no parlamento -, mas este nem sequer foi admitido por inconstitucionalidade.

Em simultâneo falava aos jornalistas o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, que utilizou os mesmos argumentos, embora juntando o presidente da Assembleia da República ao leque dos que recusaram o referendo proposto pelo PSD.