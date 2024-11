Mulher ataca companheiro com um pau em Alfragide. Foi detida por tentativa de homicídio

"Gangue do coffee break" era afinal só um homem. Carteirista internacional apanhado pela PSP

Uma mulher de 46 anos foi detida na freguesia de Alfragide, pela Divisão Policial da Amadora da Polícia de Segurança Pública (PSP), por suspeita de tentativa de homicídio em contexto de violência doméstica, informa esta força policial através de comunicado.



A detenção ocorreu na madrugada de 14 de novembro, pelas 03:15, após uma briga entre o casal, que incluiu "injúrias e ofensas corporais mútuas". Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa, a suspeita utilizou um pau para desferir "vários golpes no corpo e na cabeça" do companheiro.

À chegada das autoridades, a mulher encontrava-se de posse do objeto, que apresentava "vestígios de sangue", enquanto a vítima, gravemente ferida e com "golpes profundos na cabeça", pedia socorro.



Uma testemunha no local afirmou que a rápida intervenção da Polícia evitou "consequências mais graves".

A PSP apreendeu o objeto utilizado e confirmou que a suspeita já era conhecida por antecedentes criminais relacionados com ofensas à integridade física.

A detida ficou em prisão preventiva, por determinação do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste.