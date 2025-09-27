Três suspeitos de tráfico de droga ficam em prisão preventiva nos Açores - TVI

Três suspeitos de tráfico de droga ficam em prisão preventiva nos Açores

  • Agência Lusa
  • MSM
  • Há 31 min
PSP

Operação da PSP em São Miguel resulta em detenções e a apreensão de 5.000 doses de heroína

Três suspeitos de tráfico de droga ficaram em prisão preventiva, após uma operação policial, em três concelhos de São Miguel, nos Açores, que resultou também na apreensão de droga, anunciou este sábado a PSP.

Segundo um comunicado o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores, na sequência de uma investigação foi desencadeada uma operação policial nos concelhos de Ponta Delgada, da Lagoa e da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, com sete buscas domiciliárias e três não domiciliárias.

Essa operação, desencadeada na quarta-feira, permitiu "a obtenção de prova e meios probatórios que indiciam cinco suspeitos da atividade de tráfico de heroína, haxixe e drogas sintéticas, substâncias estas que têm vindo a ser vendidas a inúmeros consumidores toxicodependentes".

A PSP revela que foram apreendidas "5.000 doses individuais de heroína, 90 doses de haxixe, uma planta de canábis, droga sintética, dinheiro, uma viatura de alta cilindrada e diverso material de telecomunicações".

No âmbito desta investigação foram detidos quatro homens e uma mulher, mas "dois destes suspeitos já tinham sido detidos, em julho, na posse de 742 doses de haxixe e dinheiro".

Ainda de acordo com a fonte policial, "dois detidos são reincidentes e foram a interrogatório não judicial e os restantes três foram sujeitos a 1.º interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, ficando em prisão preventiva".

A operação policial contou com a colaboração do Grupo Operacional Cinotécnico da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia e, ainda, com a participação da secção de Polícia Técnica e Forense, do Comando Regional dos Açores.

