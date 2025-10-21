Dois carteiristas detidos no Porto: PSP apanha-os em flagrante na Rua das Flores

Dez anos de prisão para jovem por crimes sexuais contra irmã menor em Leiria

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve em flagrante dois carteiristas enquanto estes tentavam furtar uma carteira com 253 euros de uma bolsa à tiracolo na Rua das Flores, no centro do Porto, foi anunciado esta terça-feira.

De acordo com aquela força policial, a atuação dos dois suspeitos, de 29 e 33 anos, consistia "numa conjugação de esforços e de forma articulada, enquanto um tentava criar breves momentos de distração o outro procedia ao furto de objetos sem levantar suspeitas por parte das vítimas, normalmente turistas".

Após presentes às autoridades judiciárias, foi aplicada aos dois detidos a medida de coação de apresentações semanais.