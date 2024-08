PSP salva crianças autistas a viver na rua em Oeiras

A PSP foi alertada por um popular, durante o dia de quinta-feira, para uma família em situação de sem abrigo na estação de comboios de Oeiras, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal). Na chegada da patrulha ao local os polícias depararam-se com uma mulher de nacionalidade espanhola de 46 anos, com um discurso pouco coerente e com evidentes sinais de consumo de estupefacientes. Junto a ela estavam os dois filhos: uma menina de 4 anos e um menino de 10. Ambos autistas.

As crianças estavam cheias de frio, sujas e com fome. A rápida intervenção dos meios polícias permitiu acionar equipas de emergência médica para o local.

As crianças foram transportadas de urgência para o hospital Santa Maria em Lisboa onde permanecem sob observação médica e ao cuidado da assistência social.

A mãe das crianças, agora suspeita de maus tratos, negou-se inicialmente a ser identificada e a identificar os filhos menores. Adotou um comportamento agressivo e nada colaborante com os agentes. Acabou por ser internada compulsivamente.

A CPCJ foi acionada.

Foi necessária cooperação internacional das autoridades espanholas para saber informação sobre esta família.

A mulher estará divorciada do pai das crianças que, ao que a TVI conseguiu apurar, é pescador e estará a trabalhar num navio na Argentina.

A investigação está a cargo da divisão de investigação criminal da PSP de Lisboa que terá agora juntamente com a polícia espanhola e autoridades competentes de perceber se as crianças ficam em Portugal numa instituição ou se existem familiares próximos com quem possam ficar em Espanha.