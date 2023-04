Seis pessoas foram detidas, na madrugada deste sábado, na sequência de uma operação Especial de Prevenção Criminal do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa numa das zonas de diversão noturna de Lisboa.

Em comunicado, a PSP informa que duas pessoas foram detidas por posse de produto suspeito de ser estupefaciente, três por condução sob o efeito de álcool e uma por posse de arma proibida, tendo sido "controladas cerca de 400 pessoas e fiscalizadas 60 viaturas".

"A atuação policial enquadrou-se numa Operação Especial de Prevenção Criminal realizada no âmbito da Lei das armas e que visa sobretudo a interceção de suspeitos e a apreensão de armas, surgindo na sequência dos acontecimentos verificados nesta área durante a madrugada, sobretudo aqueles que envolvem a utilização de armas, alguns verificados durante os meses de fevereiro e março", adianta o comunicado.

A operação mobilizou cerca de 140 agentes de várias valências da PSP, nomeadamente Divisão de Trânsito, Unidade Especial de Polícia da PSP, através do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico, e ainda da 4.ª Divisão Policial do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.