Mais de 30.300 denúncias e mais de 2.500 detidos. Estes são os números da violência doméstica de 2023

Matou ex-namorado no Brasil há 10 anos e agora foi detido por violência doméstica em Lisboa. Saiu em liberdade com apresentações semanais

UE prepara primeira lei contra a violência doméstica e violência contra as mulheres

A Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana divulgaram, esta quarta-feira, os dados provisórios relativamente aos crimes de violência doméstica cometidos em 2023. No total, entre as duas forças de segurança, houve 30.323 denúncias e 2.558 detidos ao longo do último ano.

De acordo com a PSP, no ano de 2023, foram registadas 15.499 denúncias de violência doméstica, das quais resultaram 971 detenções, 612 em flagrante delito e 359 fora de flagrante delito.

Em comunicado, aquela força de segurança adianta que "verificou-se um decréscimo do registo de denúncias pelo crime de violência doméstica (menos 284 denúncias) comparativamente ao ano de 2022, no entanto foram efetuadas mais 17 detenções", uma vez que "no ano de 2022, registaram-se 15.783 denúncias de violência doméstica" e "foram efetivadas 954 detenções, das quais 600 foram em flagrante delito e 354 fora de flagrante delito".

Por sua vez, a GNR registou 14.824 crimes de violência doméstica e efetuou 1.587 detenções, registando um aumento relativamente a 2022, ano em que foram registados 14.636 crimes de violência doméstica, tendo sido detidas 1.509 pessoas.

As autoridades alertam que "a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva", apelando à denúncia deste tipo de crime.