Operação: suspeitas de desvio de verbas nos gratificados da PSP nos comboios

A Divisão de Investigação Criminal da PSP tem em curso esta manhã uma operação por suspeitas de falsificação de documentos e peculato dentro da própria PSP - por alegado desvio de verbas do Estado referentes ao pagamento de serviços gratificados a agentes na segurança a transportes públicos, sabe a CNN Portugal.

Em causa, concretamente, a adulteração de horas de serviço realizadas pelos polícias na segurança em estações da CP e nas carruagens de comboios.

As buscas passam nomeadamente pela Divisão de Segurança a Transportes Públicos, com vista à apreensão de documentação relativa às escalas dos agentes, que, segundo foi denunciado ao Ministério Público, agem em concertação para receberem dinheiro que não lhes é devido, por horas em que não prestaram serviço, em prejuízo do Estado que lhes paga enquanto acionista da CP.