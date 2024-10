PSP deteve homem por suspeita de violência doméstica

A PSP de Lisboa, pelas 22h30 do dia 16 de outubro, em Santo António dos Cavaleiros, procedeu à detenção de um homem de 35 anos, por ser suspeito da prática do crime de violência doméstica.

A detenção resultou da prática célere de diligências investigatórias, depois de no passado sábado, a vítima ter denunciado a situação de violência doméstica de que tem vindo a ser alvo ao longo dos últimos meses.

O suspeito, que já havia sido condenado pela prática do crime de violência doméstica contra outra companheira, encontrava-se sujeito à medida de coação de proibição de contactos e vigilância eletrónica.

Na sequência de um novo relacionamento, o suspeito, não conformado com a ideia de separação, forçou contactos com a vítima, quer pessoalmente, no seu domicílio e na via pública, quer por telefone, perseguindo-a, insultando-a e ameaçando-a, com o propósito de a intimidar, humilhar e condicionar a sua liberdade.

O detido foi presente perante a Autoridade Judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.