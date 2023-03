A Polícia de Segurança Pública (PSP) “apela à serenidade e tranquilidade de todos” após o ataque com arma branca, no Centro Ismaili de Lisboa, que aconteceu esta terça-feira pelas 10:57. Do ataque “resultaram diversos feridos e, até ao momento, duas vítimas mortais”.

Num comunicado enviado às redações, a PSP adianta que os primeiros polícias chegaram ao local um minuto depois e “deparam-se com um homem armado com uma faca de grandes dimensões”.

O atacante acabou por ser neutralizado com um tiro da polícia depois de ter desobedecido às ordens das autoridades para que cessasse o ataque e de ter “avançando na direção dos polícias, com a faca na mão”.

“Face à ameaça grave e em execução, os polícias efetuaram recurso efetivo a arma de fogo contra pessoa, atingindo e neutralizando o agressor”, diz a PSP.

A PSP revela ainda que o atacante está vivo e que foi socorrido no local, tendo sido encaminhado para uma unidade hospitalar. Está detido e sob custódia policial.

Após o ataque, a PSP mobilizou os “efetivos necessários para a implementação das medidas de segurança adequadas e urgentes”.

