Polícia ferido e um detido em noite da festa do colete encarnado

Um polícia ficou ferido, na noite de sexta-feira para sábado, em Vila Franca de Xira, na sequência de confrontos entre a PSP e populares nas festas do colete encarnado. As imagens da violência foram registadas por populares e estão a circular nas redes sociais.

A PSP foi chamada a intervir num episódio de violência junto à sede dos forcados de Vila Franca de Xira e, de acordo com o oficial de dia daquela força policial em declarações à CNN Portugal, foi recebida com socos e pontapés. Um agente ficou ferido, com hematomas no rosto e teve de receber tratamento.

“Depois da agressão, o agressor tentou evadir-se para o meio da multidão. Ao tentar efetivar a detenção, a polícia foi impedida por populares e foi na sequência disso que ocorreu o episódio que é mostrado no vídeo”, esclareceu a mesma fonte.

O suspeito da agressão ao agente acabou detido e deverá ser presente a tribunal na próxima segunda-feira.